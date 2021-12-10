Высокий суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Минюста США на решение суда низшей инстанции и постановил, что основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в Соединённые Штаты.

Суд принял во внимание гарантии надлежащего обращения с Ассанжем и защиты его прав, которые ранее предоставили власти США.

Решение апелляционного суда может в свою очередь быть обжаловано в Верховный суд Великобритании, то есть немедленная экстрадиция Ассанжу, который находится сейчас в британской тюрьме, не грозит.

Слушания по апелляции прошли в лондонском суде в октябре. Юристы, представляющие позицию Соединённых Штатов, представили, в частности, гарантию того, что к Ассанжу в американской тюрьме не будут применяться специальные административные меры, то есть он будет иметь право на свидания и не будет помещён в одиночную камеру. Власти США также обещают, что он не будет направлен в тюрьму максимально строгого режима в штате Колорадо, если только не совершит новых правонарушений. Кроме того, власти США согласны с тем, чтобы Ассанж, если американский суд приговорит его к лишению свободы, отбывал наказание в Австралии, гражданином которой он является.

Юристы Ассанжа, а также представители правозащитной организации Amnesty International, в ходе слушаний отвергли эти гарантии. Они называют их недостаточными, а также указывают на то, что США оставляют за собой право их отозвать. Адвокаты указывают на то, что ранее врачи констатировали, что психологическое состояние Ассанжа таково, что он может совершить попытку самоубийства в случае экстрадиции. В своём вердикте апелляционный суд отверг критику гарантий, отметив, что суд низшей инстанции ранее отказал в экстрадиции только из-за их отсутствия — а с их появлением препятстсвие для экстрадиции было устранено. (svoboda.org)