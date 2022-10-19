Бывший министр транспорта Великобритании Грант Шэппс назначен главой МВД Соединенного Королевства. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду канцелярией премьер-министра Лиз Трасс.

54-летний Шэппс возглавлял транспортное ведомство с 2019 года. Российской аудитории на посту главы Минтранса политик запомнился в первую очередь тем, что на фоне событий на Украине инициировал законопроект, который позволил правительству королевства задерживать любой российский самолет, который окажется в воздушном пространстве страны. Кроме того, в британских портах был введен запрет на заход российских судов. После отставки Бориса Джонсона он выдвигал свою кандидатуру на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, однако довольно быстро снялся с избирательной кампании.

После отставки Бориса Джонсона он выдвигал свою кандидатуру на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, однако довольно быстро снялся с избирательной кампании.