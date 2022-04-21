Австралия доверяет правовой системе Великобритании и не будет возражать против экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в четверг сообщает газета The Canberra Times со ссылкой на министра финансов страны Саймона Бермингема.

По словам главы финансового ведомства, правительство Австралии не станет возражать против экстрадиции Ассанжа, имеющего австралийское гражданство, в США. «Мы доверяем независимости и честности судебной системы Великобритании, ожидая, что она, как и всегда, будет работать надлежащим образом. Это правовая система, на которой была построена и создана наша собственная, и мы уверены в ней», — цитирует министра издание.

Сенатор австралийского парламента, теневой министр иностранных дел страны Пенни Вонг отметила, комментируя слова Бермингема, что основатель WikiLeaks, как и любой другой австралиец, «имеет право на консульскую помощь от своей страны». «Мы ожидаем, что правительство [Австралии] продолжит добиваться гарантий гуманного и справедливого отношения к нему как от Великобритании, так и от США», — указала она.