Закир Гасанов: Ереван намеренно затягивает мирные переговоры

Как сообщает официальный сайт оборонного ведомства Азербайджана, в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймсом Шарпом, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что Армения продолжает агрессорскую политику.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны подчеркнул продолжение агрессорской политики Армении и отметил, что несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном.

Дж. Шарп, в свою очередь, подчеркнув, что Великобритания признает территориальную целостность Азербайджана и с уважением к ней относится, отметил, что его страна является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта, добавив, что это также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа.