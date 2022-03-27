Войну в Украине затягивает только президент РФ Владимир Путин.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам.

«Договоренности должны у нас быть с президентом Путиным. Гарантёры уже ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить, и тянет только Путин и его окружение. Кто сядет – Байден? Джонсон? Эрдоган? Дуда? – о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет. Это невозможно», – уверен Зеленский.

«Поэтому не надо ждать изменений в закон. И когда российская сторона сказала: «Сначала давайте изменим закон, потом выведем танки», мы смотрим на них – не хочу говорить… скажем так, как на неглубоко понимающих политические процессы с точки зрения закона. Поэтому мы должны договориться с президентом РФ. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме Украины, РФ и РБ», – добавил он. (unian.net)