Происходящее на границах является маленькой частью большой картины. Об этом сказал второй президент Армении, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян в интервью нескольким СМИ. Он прокомментировал ситуацию на границах Армении и ее возможных последствиях, передает NEWS.am.

«После событий в Ерасхе мы как будто забыли, что есть Черное озеро, что на территории Армении находятся многочисленные азербайджанские солдаты. Это логическое продолжение всего того, что происходило с Арменией и во время войны, и в поствоенный период. Мы показали, что у нас больше нет зубов, нет возможности и желания дать достойный ответ», — сказал Кочарян.

Он считает, что Азербайджан будет продвигать свою повестку такими проявлениями: «Может произойти следующее. После провокаций подобного рода создается ситуация, когда угроза новой войны становится очевидной для людей, и народ очень легко воспримет подписание очередного документа, очередную уступку», — сказал Кочарян.

По его словам, цель состоит в том, чтобы создать такую ситуацию, когда подписание такого документа будет воспринято не как предательство, а как спасение: «Мы это один раз уже видели. Это технология запланированного поражения. У меня такое ощущение, что и сейчас протекает такой процесс».

Что касается подготовки к мирному соглашению с Азербайджаном, то экс-президент заявил, что его сейчас ничего не удивит: «Да, возможно, готовится соглашение именно этого рода, которое не может быть заключено без признания территориальной целостности Азербайджана со стороны Армении. А это будет означать крест на будущем Карабаха», — сказал Кочарян.

То есть, он фактически обвиняет Пашиняна в движении к тому, чего уже несколько месяцев добивается Баку – подготовка и подписание полноценного договора о мире между Арменией и Азербайджаном. Но насколько это соответствует действительности? Хотелось бы, конечно, чтобы Пашинян реально преследовал такую цель, ведь мирный договор предполагает взаимное признание территориальной целостности. Однако пусть и немногочисленные в последнее время публичные выступления Пашиняна на эту тему никак не свидетельствуют о том, что он согласен видеть бывшую НКАО частью Азербайджана. В чем же тут правда? Кочарян просто безосновательно обвиняет своего политического оппонента, или у Никола действительно может быть какой-то похожий план?

На эти вопросы # ответил Евгений Михайлов, российский эксперт по международным конфликтам, политолог:

— Хотел бы отметить, что высказывания Кочаряна вполне укладываются в общую конструкцию происходящих событий. Он понимает, что карабахский клан уже не сможет ничего противопоставить Пашиняну на политической арене. Более того, сам премьер уже фактически заявил о готовности подписать мирный договор.

В нашем случае стоит обратить внимание на фактически уверенность Роберта Кочаряна в том, что Азербайджан получит мирный договор, и с ним не только закрепление его права на возвращенные земли, но и — в будущем – на те территории, которые остались пока вне его юрисдикции.

Пашинян, на мой взгляд, несмотря на попытки привлечь третьи страны к возобновлению попыток пересмотра резолюций ООН по Карабаху, прекрасно понимает, что поезд ушёл и пытается сделать красивую мину при плохой игре, говоря о том, что, дескать, Армения готова рассматривать мирный вариант договора, но вот плохие азербайджанцы продолжают устраивать провокации. Все эти заявления направлены лишь на некоторую задержку принятия решений, которые неизбежны. Фактор Москвы в данном случае является наиболее весомым. России не нужен конфликт у своих границ между странами, которые являются её стратегическими и историческими партнерами.

Кочарян прекрасно понимает сложившуюся ситуацию и, как человек близкий к российским высшим политическим кругам и бизнесу, наверняка уже провел консультации по своему, так сказать, политическому поведению. Опытных аналитиков его слова не провели. Он не подставляет, на мой взгляд, Пашиняна, а более того, как ни крути, намеренно его провоцирует на скорейшее подписание договора. После этого события Пашинян уже не будет нужен и к власти могут прийти менее токсичные политики. На фоне Кочаряна армянский народ на прошедших выборах выбрал меньшее зло и отдал свою судьбу в руки тому, кто принял решение подписать ноябрьские соглашения и, соответственно, был со страной всё это непростое время. Никто не знает, как бы поступил Кочарян будучи на его месте, и все прекрасно понимают, что страна под карабахским кланом стала максимально коррумпированной, и не вина Пашиняна в том, что Армения была не готова противостоять Азербайджану.

Так что, Кочарян понимает, хоть и не признаёт это открыто, что время мифов прошло, и Пашинян возьмет на себя ответственность подписать мирный договор и изменить армянскую историю.