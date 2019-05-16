Юрчевич назвал состав сборной Азербайджана

Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на предстоящие матчи отборочного этапа ЕВРО-2020 против Венгрии (8 июня) и Словакии (11 июня) в Баку.

Главный тренер «милли» Никола Юрчевич пригласил в ряды команды 27 футболистов.

Вратари: Салахат Агаев («Нефтчи»), Эмиль Балаев («Тобол», Казахстан), Шахруддин Магомедалиев («Карабах»);

Защитники: Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов (все – «Карабах»), Омар Булудов, Антон Кривоцюк (оба – «Нефтчи»), Павел Пашаев («Александрия», Украина), Шахрияр Рагимов («Сабаил»), Бахлул Мустафазаде («Габала»);

Полузащитники: Гара Гараев, Ричард Алмейда, Араз Абдуллаев (все – «Карабах»), Эдди Исрафилов («Алькоркон», Испания), Эмин Махмудов, Намик Алескеров (оба – «Нефтчи»), Али Бабаев, Алексей Исаев (оба – «Сумгайыт»), Дмитрий Назаров («Эрцгебирге Ауэ», Германия), Рашад Эйюбов («Сабах»);

Нападающие: Махир Амрали («Карабах»), Рамиль Шейдаев («Крылья Советов», Россия), Руфат Дадашов («Пройссен», Германия), Мирабдулла Аббасов («Нефтчи»), Ренат Дадашов («Эшторил», Португалия), Агабала Рамазанов.

Отметим, что Мустафазаде, Бабаев, Назаров, братья Дадашовы присоединяться к «милли» 24 мая, а Балаев, Пашаев, Шейдаев и Исрафилов – 3 июня. (АФФА)