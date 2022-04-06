Всемирный союз борьбы (WWU) передал сборной Азербайджана первенство чемпионата Европы по вольной борьбе 2017 года, лишив Россию соответствующего титула.

Как сообщает Report, причиной этому послужил положительный результат допинг-теста Анзора Болтукаева, который в то время выступал за сборную России.

Спортсмен в весовой категории до 97 кг проиграл турку Ризе Йылдырыму в финале континентального первенства в сербском городе Нови-Сад и принес своей стране девять очков. Однако из-за нарушения антидопинговых правил результаты борца были аннулированы.

Таким образом, из актива сборной России в общекомандном зачете было вычтено девять очков, а сборная Азербайджана с 58 очками автоматически поднялась со второй на первую строчку и стала чемпионом Европы.