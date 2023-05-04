Кристоф Дюгарри назвал справедливым отстранение Лионеля Месси от работы с «ПСЖ».

«Наказание заслуженное и уместное. Но я удивлен, что решение исходит от Нассера Аль-Хелайфи, то есть от эмира [Катара]. Я считаю, что принимать подобные решения должен тренер.

Я считаю, что это скорее политическое решение, чем спортивное. Бывали и более серьезные происшествия, давайте не забывать. Скажем, Серж Орье оскорбил тренера и вышел на поле уже через 3 недели.

Несмотря на то, что решение правильное, оно в то же время удивительное. Его странно обосновали, о нем странно объявили, и мы не знаем всех подробностей.

Все туманно, и это лишний раз доказывает, что в клубе бардак», – сказал экс-форвард сборной Франции. (sports.ru)