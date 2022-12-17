Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о предстоящем финале чемпионата мира — 2022 против команды Франции. Его слова передает RMC Sport.

«У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире. Играть в четыре или пять защитников — это одно и то же. Другая команда немного выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие», — сказал Мартинес.

Сборные Франции и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира — 2022. Поединок состоится 18 декабря.