«Я могу продавать картофель за 2 маната. Это мое право»

Министр сельского хозяйства Инам Керимов и заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов поинтересовались ценами на «Зеленом рынке» в Баку. С подачи вице-премьера в стране снова принялись муссировать тему искусственного завышения цен на рынке.

«Цены надо снизить. Летом картошка не должна стоить два маната», — сказал А.Ахмедов. С этим сложно не согласиться. Но, к великому сожалению, профильные ведомства не комментируют, сколько должен стоить тот же картофель, и какова рыночная стоимость продуктов?

«Что меня удивляет, так это основания для таких заявлений, — говорит специалист по вопросам сельского хозяйства Вахид Магеррамов. – Кто и по каким лекалам определяет, что рыночная цена является искусственной? Или правительство располагает неким, не имеющим аналога в мире, устройством, позволяющим определить искусственную и естественную стоимость тех или иных продуктов? В таком случае, возможно, они могут даже провести черту между оптимальной и рыночной ценой? Если наши чиновники обладают такими способностями, тогда другое дело». По мнению Магеррамова, человек, имеющий представление о рыночной экономике, вряд ли заговорит об искусственном повышении цен.

По мнению специалиста, для формирования рыночных цен следует создавать нормальные деловые и конкурентные условия, поскольку это – важнейший фактор развития предпринимательства. Между тем разгар борьбы с искусственным повышением цен, который пришелся на девальвацию национальной валюты, у многих отечественных экономистов ассоциировался со средневековой охотой на ведьм. Падение маната ожидаемо сопровождалось инфляцией и повышением цен на весь ассортимент ввозимой продукции. Но не признавая причинно-следственных обстоятельств ценового роста, профильные ведомства во главе с Министерством экономического развития начали поход на отдельных «нехороших» предпринимателей, главным образом в сфере выпечки хлеба.

Эксперт потребительского рынка, руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов еще тогда предупреждал чиновников, что в условиях либерального рынка сдерживать цены путем давления невозможно, а если меры принимаются, следует начинать с истоков подорожания. Учитывая это, глава ССП называл неэффективной работу контрольных ведомств – Государственного антимонопольного агентства и Агентства по надзору над потребительским рынком, а также Генеральной прокуратуры.

«Заявленные Минэкономики меры против искусственно создаваемого хозяйствующими субъектами повышения цен должны быть направлены на устранение таких явлений, – говорил эксперт по поводу действий Минэкономики. — Наши же чиновники ограничиваются претензиями к отдельным субъектам предпринимательства, оторванными от причинно-следственных обстоятельств, вызывающих повышение цен. Их действия приводят к неверной интерпретации воли главы государства. Президент страны подчеркивал необходимость изучить рыночную ситуацию в сегменте повышения цен, а это значит, что ключевая задача антимонопольного ведомства и Генпрокуратуры находится в плоскости цивильного контроля, изучения бизнес-среды и консультирования. Она не может строиться на утрированных мерах директивного прессинга потребительской стоимости местной продукции».

В свою очередь эксперт-экономист Натиг Джафарли напомнил, что в экономически развитых странах нет искусственного роста цен, а правительства этих стран не регулируют расценки, но создают конкурентные и справедливые экономические условия, принимая программы стимулирования и используя таможенные льготы для оптимизации цен. «Я могу продавать картофель за 50 копеек и за 2 маната. Это мое право. Правительство в этом плане может отслеживать лишь уплату налогов. И если я зарабатываю 1,5 маната, я должен заплатить подоходный налог – нет у меня никаких других обязательств перед государством и правительством!», — говорит Джафарли.

В развитых странах для регулирования цен используются косвенные рыночные механизмы, отметил экономист: «Например, правительства предпринимают шаги по стимулированию выращивания картофеля, освобождают картофель от налогообложения, предоставляют удобрения и топливо, предоставляют доступ к долгосрочным и недорогим кредитам. В результате достигается естественное и органичное понижение цены».

С его слов, в условиях нормальной экономики и конкурентной среды нет места искусственному росту цен. А если вдруг наблюдается резкое и беспочвенное увеличение расценок, такой поворот указывает на серьезную монополизацию рынка и картельные соглашения. Это результат того, что в сегменте рынка, где наблюдается необоснованное повышение цен, орудуют крупные компании. С этой точки зрения искреннее противодействие искусственному росту цен упирается в борьбу с монополиями и картельными соглашениями.