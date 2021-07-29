Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко:

— Как известно, 27 июля пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) покинул генерал-майор Руслан Хомчак. Насколько успешным главой ВСУ он был?

— Прежде всего хотелось бы отметить, что свой пост Руслан Хомчак занял не в период острого кризиса и наиболее активных боевых действий, а в уже период вялотекущей войны в Донбассе и достаточно восстановивших свой потенциал Вооружённых сил Украины. По сути, с учётом того, что сейчас в Киеве не ставится целью силовой сценарий деоккупации оккупированной части Донбасса, в функции Руслана Хомчака входило сохранение имеющихся позиций и реализация начатых и планируемых реформ. В частности, речь идёт об интеграции в ВСУ стандартов НАТО. В целом, с этими обязанностями он справлялся.

— Что же тогда послужило истинной причиной отставки господина Хомчака?

— Для меня очевидны две причины. Первая – это довольно конфликтные ситуации, которые возникали у Руслана Хомчака и МО Украины, порою даже становившиеся поводом для общественного обсуждения, при этом первопричиной которых был лично Руслан Хомчак. Такие моменты совсем не красили ВСУ и явно не вызывали позитивных эмоций в Офисе президента.

Вторая причина – сейчас в целом идёт масштабная смена руководящего состава в силовом блоке Украины. Первым был заменён Министр внутренних дел Арсен Аваков. За ним последовала СБУ, с частичной сменой вторых лиц, СВР Украины и так далее. Поэтому увольнение Руслана Хомчака я также расцениваю как один из элементов этой волны.

— Как Вы прокомментируете то, что новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-майор Валерий Залужный?

— Генерал-майор Валерий Залужный, командующий войск Оперативного командования «Север», с первых дней войны с оккупационными войсками РФ находился на фронте. Под его руководством были освобождены ряд населённых пунктов в районе Горловки и Волновахи. Считаю это назначение весьма уместным.

— Как Вы в целом оцениваете процесс усиления украинской армии при президенте Владимире Зеленском?

— Важный момент заключается в том, что, как многие прогнозировали в 2019-м, не упущены и не похоронены достижения прошлых лет. Перспективные проекты, в частности, касающиеся ракетных вооружений, продолжают развиваться, модернизация армии также не стоит на месте. Наиболее важные контракты и договорённости, например, о поставках ВМС Украины британских минных охотников типа «Сэндаун» и строительство ракетных катеров – реализуются. Военно-техническое сотрудничество, например, с Турцией, причём в двустороннем формате, расширяется и углубляется.

— Одним из самых резонансных событий в Украине стала отставка Гюндуза Мамедова с поста заместителя Генерального прокурора Украины. Как известно, Мамедов возглавлял «Департамент войны» и сумел собрать доказательства военных преступлений России против Украины. Согласны ли Вы с тем, что уход Мамедова с занимаемой должности выгоден именно России?

— За время работы аппарата, возглавленного Гюндузом Мамедовым, и вправду было проделано очень много важной работы, и его уход тут же стал сопровождаться огромным количеством домыслов. На сегодняшний день я могу насчитать не менее дюжины версий ухода Мамедова, от “мести” Арсена Авакова, до личного конфликта с генеральным прокурором. Истинную причину знает только лично Гюндуз Мамедов, в свою очередь, я напомню, что его увольнение совпало с аналогичным валом увольнений в других силовых структурах Украины.

Выгодно ли это России? России была выгодна смена президента Порошенко на Зеленского, по крайней мере, так вещали российские СМИ и эксперты, но в итоге россияне уже культивируют термин “зелёный фашизм”. В Москве сохранилось понятие, что если нет человека, то и нет проблемы. И когда кто-то из антагонистов российского режима лишается в какой-либо стране своего поста, это некая победа. На самом деле это неверная философия, приводящая РФ от раза к разу к геополитическим провалам. Да, в России так могут расценивать уход Гюндуза Мамедова, но уж точно легче им от того не станет.

— Как Вы в целом оцениваете утверждения ряда украинских экспертов о том, что нынешнее руководство страны, осознанно или ввиду некомпетентности, проводит политику, которая выгодна России?

— Возможно, это вас удивит, но с 2014 по 2019 год точно то же самое я слышал про политику, которую проводил экс-президент Пётр Порошенко. Критика власти всегда присутствует, при любом президенте, а поскольку сейчас самой большой проблемой Украины является агрессивный гибридный сосед, то и критика сконцентрирована именно с учётом этого фактора. Да, ряд шагов Офиса президента либо заявлений представителей партии власти вызывают недвусмысленные вопросы. Но смена руководства не критична, если на замену приходят люди, которые вызывают доверие, либо, как минимум, не заявили о себе как участники коррупционных скандалов, и не только. Когда президент Зеленский вступал в свои полномочия, одним из его лозунгов была борьба с коррупцией. По всей видимости, регулярная перетасовка руководящих и министерских должностей в его представлении является одним из элементов борьбы с коррупцией. Возможно это и так, но говорить о том, что такие перемены выгодны России, я бы не стал.