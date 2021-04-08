Падение доллара к корзине валют не означает улучшения позиций маната

Текущая неделя отметилась ослаблением доллара. Американская валюта понизилась до двухнедельного минимума по отношению к корзине валют в среду после того, как доходность облигаций США также упала.

«Евро и корзина валют укрепились по отношению к доллару на фоне восстановления экономики Соединенного Королевства и Европейского Союза. При этом американская валюта потеряла 0,4% к евро в ходе вчерашних биржевых торгов. Активизация процесса вакцинации в Европе также принесла пользу евро, однако существенного падения «американца» к основным валютам все же не ожидается», — заметил в этой связи депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, доллар, хоть и обесценился к основным валютам, сохраняет сильные позиции к денежным единицам развивающихся стран: «В большинстве стран региона американская валюта продолжает оказывать давление на национальные валюты. Важно понимать, что ослабление «американца» по отношению к корзине основных валют вовсе не означает, что манат укрепился к доллару. Азербайджанский Центробанк прокомментировал снижение курса национальных валют по отношению к доллару в соседних странах. Из заявления финансового регулятора становится ясно, что его позиция по курсу маната будет определяющей в будущем»

При этом понятно, продолжил эксперт, что снижение курса национальных валют ведущих стран региона возымеет больше психологические, нежели экономические последствия для нашего валютного рынка. В то же время, как показывает заявление Центробанка, цена нефти на мировом рынке в данном контексте является более важным индикатором. Ведь известно, что до 85% поступающей в страну валюты формируется за счет экспорта энергосырья.

«Текущую цену нефти можно считать приемлемой для Центробанка АР, но следует учитывать и высокую волатильность на рынке нефти. В то же время, и Турция, и Россия являются важными торговыми партнерами для Азербайджана. У нас товарооборот с Турцией равен порядка 4,5 млрд долларов, а с Россией — более 3 млрд долларов. На эти две соседние страны приходится 23% от всего внешнеторгового оборота нашей страны. В связи с этим целесообразно расширять деятельность в русле минимизации отрицательного влияния на Азербайджан изменений, происходящих у наших ключевых внешнеторговых партнеров», — уверен он.

В ключе этих событий национальная валюта Турции продолжила тенденцию падения к американскому доллару, тогда как наша денежная единица сохраняет завидную устойчивость. Благодаря позиции Центробанка, взявшего курс на удержание маната, азербайджанский манат устойчив на фоне волатильности, наблюдаемой в соседних странах. К этому стоит добавить, что неожиданное решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уволить главу Центробанка обвалило турецкую нацвалюту. Поводом для этого стало повышение последним ставки рефинансирования сразу с 17% до 19%. В этой связи в соседних нам странах, включая Россию, ожидают, что обесценивание лиры может «перекинуться» на валюты других развивающихся стран. Однако местный Центробанк исключает такую возможность.

Говоря о падении турецкой лиры к нашей национальной валюте, эксперты также подчеркивают целесообразность понижения цен на турецкий импорт. Впрочем, было бы логично ожидать, что падение лиры приведет к удешевлению стоимости турецких товаров на местном рынке, но этого не происходит. Напротив, за время падения лиры мы наблюдаем обратный эффект – цены на импорт из соседней страны продолжают расти. По свидетельству экономистов, причиной этого являются высокие расходы импортеров при ввозе продукции – таможенные пошлины и прочие пограничные расходы.

По имеющимся данным, разница в ценах, наблюдаемая на сегодняшний день в крупных магазинах турецких товаров, действующих в разных странах мира, сравнительно с ценами в аналогичных торговых объектах в нашей стране вызвана с расходами, сопряженными преимущественно с доставкой турецких товаров на территорию Азербайджана. В то же время падение курса турецкой лиры привело к снижению цены на товары производства этой страны в мире, сообщают местные экономисты, однако эта тенденция почему-то обходит стороной местный рынок, ведь все эти годы цены на турецкую одежду в столичных магазинах не только не понижались, но продолжали расти.

Согласно статистическим данным Государственного таможенного комитета, из Турции в Азербайджан в основном ввозятся продукты питания и одежда, различное оборудование, продукция оборонного и авиационного назначения, крупная домашняя птица, крупные животные и бытовые товары.

По мнению экономиста Руслана Атакишиева, стабильный курс маната и 14-процентное падение курса лиры по отношению к доллару могут увеличить спрос на начальном этапе. Серьезное снижение курса лиры по отношению к азербайджанскому манату после произошедших событий должно через некоторое время привести к снижению цен на ввозимые из Турции в Азербайджан товары. Когда обменный курс стабилизируется, предприниматели будут корректировать цены в соответствии с затратами.