Нынешний год приближается к своему завершению, в стране идет полным ходом подготовка государственного бюджета следующего финансового цикла. И на этом фоне традиционно выходят на передний план вопросы о будущем пенсий, зарплат и социальных пособий наших граждан.

За последние годы население привыкло к пересмотру в начале каждого года минимальной зарплаты и пенсии. В местной практике индексацию МРОТ, минимальной пенсии и социальных пособий принято именовать «социальными пакетами», хотя, по идее, под этим определением принято понимать предоставление дополнительных социальных благ. СМИ и правительство говорят о четырех социальных пакетах, позволивших значительно улучшить благосостояние населения. Правда, забывают при этом про рекордную инфляцию последних лет, буквально съедавшую эти надбавки.

Потому оставим за скобками «пакеты социальных реформ» и обсудим обычную индексацию. По идее, МРОТ и минимальную пенсию принято пересматривать к инфляции. Однако в следующем году, судя по озвученным недавно прогнозам Счетной палаты, минимальная зарплата и пенсия не будут пересмотрены и останутся на уровне 345 и 280 манатов. Пенсионный минимум только проиндексируют в начале года в рамках единого механизма повышения пенсионных выплат к темпам прироста зарплат и инфляции.

Для тех, кто не помнит: пенсию у нас пересматривают следующим образом: страховые выплаты, а именно получаемые на руки суммы, поднимают к темпам прироста зарплат, а пенсионный капитал – к росту цен. Но оба этих показателя, лежащие в основе индексации пенсий, в этом году значительно ниже, чем в прежнем. Например, Центробанк понизил прогнозы по инфляции до 4,3 процентов, а Министерство финансов – до 5,3. При этом Счетная палата ожидает, что индексация пенсий не превысит 10,7 процентов.

По данным высшего органа аудита, среднемесячная трудовая пенсия составила на конец 2019 года 263,59 манатов, на конец 2020 года — 302,24 манатов, 2021 года — 331,75 манатов, 2022 года – 372,13 манатов. К концу 2023 года ожидается, что средняя пенсия по стране дорастет до 435 манатов. СП также информирует, что средняя зарплата в будущем году составит 980 манатов. Напомним, что в прошлом году она достигала 839,4 манатов, а в нынешнем прогнозируется на уровне 930 манатов.

«Учитывая разницу между средней номинальной зарплатой в прошлом и нынешнем году, пенсии подрастут в новом году где-то на 10,7 — 11 процентов, — поясняет в беседе с # экономист Эльданиз Амиров. – А поскольку в наступающем году ожидается рост зарплат на 5,37 процентов, до 980 манатов, то и пенсии в 2025 году вырастут еще на 6 процентов». Экономит пояснил, что пенсионер, получающий сегодня 400 манатов, с января следующего года будет получать 440 манатов, а через год его пенсия вырастет такими темпами до 470 манатов. «Все эти расчеты подводятся на основании темпов прироста средней зарплаты», — уточняет он, допуская незначительную погрешность в подсчетах на 2025 год.

На этом фоне немало говорится и про понижение пенсионного возраста. Однако, по мнению экономиста Натига Джафарли, все это обсуждается на непрофессиональном уровне. «Главной проблемой в Азербайджане является не пенсионный возраст, а маленькие пенсии, — считает он. – Работники многих сфер, и особенно бюджетники, не хотят выходить на пенсию. Кстати, в этой сфере у нас числится до 900 тыс. человек. А причина того, почему наши граждане не спешат на заслуженный отдых, заключается в невысоких пенсиях. Это очень серьезная проблема, и поэтому неправильно и нелогично вместо ее решения поднимать вдруг вопрос о пенсионном возрасте. Ведь прежде чем повышать или понижать пенсионный возраст людей, нужно позаботиться о нормальной пенсии, чтобы она соответствовала расходам и реальной корзине жизни населения».

При этом подсчеты средней зарплаты и пенсии не отличаются достоверностью, поскольку выводятся путем деления всех выделенных на это средств на количество работников или вышедших на заслуженный отдых граждан. По мнению аналитиков, меньшинство получает сравнительно очень высокие зарплаты и пенсии, тогда как у большинства они не дотягивают до среднего уровня.