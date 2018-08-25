Выезжающих туристов стало больше

Официальные источники бодро информируют о растущем притоке туристов, ссылаясь на комплексные меры правительства, претворяемые для развития приоритетной сферы гостеприимства. Однако даже поверхностный сравнительный анализ показывает, что количество предпочитающих заграничный отдых местных граждан растет в гораздо большей прогрессии.

Посещающих нашу страну иностранных гостей в последние годы, действительно, стало больше. Чтобы убедиться в этом, не обязательно апеллировать к статистическим данным. Достаточно пройтись по улицам города. Однако реальные масштабы оттока отдыхающих из Азербайджана в соседние страны не видны простым взглядом, а ведь их гораздо больше.

В январе-июле текущего года в Азербайджан прибыло 1 млн. 655 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 191 страны мира. Это на 9,1 % больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, говорится в недавнем отчете Государственного комитета по статистике. На фоне растущего притока иностранных гостей куда более интенсивно увеличивается отток за границу наших граждан.

Для сравнения, в отчетный отрезок времени (январе-июле этого года) число отправившихся за рубеж местных жителей увеличилось на 9% — до 2 млн. 515 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что прибыло чуть больше полутора миллиона. Таким образом, наблюдается отрицательная динамика, поскольку страна привлекает иностранных путешественников, и в то же время теряет на растущем выездном турпотоке. Слабой стороной развития этой отрасли эксперты считают также односторонний прогресс с преобладанием туристов из арабских стран.

«Ведь если приглядеться к статистике, число прибывших в нашу страну из Кувейта увеличилось в 3,3 раза, Саудовской Аравии — в 3 раза, Бахрейна — 2,7 раза, Катара — 2,1 раза, Ирака — 25,1%, а жителей Омана на 16,5%. Другими словами, каждый пятый турист приезжает из этих стран. Данное обстоятельство отнюдь не способствует устойчивому развитию сферы гостеприимства, принимая во внимание пока еще низкий уровень въездного турпотока», — считает эксперт-экономист Натиг Джафарли. С его слов, чтобы отрасль туризма приносила стране хороший доход, количество иностранных гостей должно увеличиться до 9–10 млн. человек. Однако инфраструктура сферы гостеприимства и общество еще не готовы к этому.

На взгляд экономиста, преобладание выездного турпотока над въездным означает отток валюты, поскольку в большинстве своем наши граждане не просто отдыхают, но делают покупки в зарубежных странах. Словом, отток валюты подогревает специфический характер торгового туризма. «В целом же, приведенные обстоятельства говорят о низкой доходности этой сферы, отсутствия мультипликативного эффекта на прочие сферы экономики. Поскольку так, о каком развитии бизнеса можно говорить, если на иностранцах зарабатывают один-два холдинга, несколько отелей, торговых центров и ресторанов. Малые и средние субъекты предпринимательства не вкусили плодов заявленного прогресса»,- отметил Джафарли.

Тем временем, высокая конкуренция в этой сфере между Азербайджаном, Грузией, Турцией, Таиландом, Малайзией, Сингапуром, Казахстаном и другими странами привела к оттоку более зажиточных и платежеспособных туристов из Объединённых Арабских Эмиратов. Последнее время наблюдается смещение интереса этих путешественников в сторону балканских стран, однако их место поспешили занять отдыхающие из Кувейта и Саудовской Аравии.

Как уже говорилось выше, отличительной чертой выездного туризма стал возросший интерес местных граждан к отдыху в сопредельных странах ввиду укрепления курса маната к валютам Грузии, Турции, Ирана и России. Согласно последним данным, только в июне текущего года Турцию посетили 7562 наших граждан. Азербайджанцы начали чаще посещать Иран и Грузию. Растет интерес к российскому направлению отдыха, азербайджанцы чаще выезжают в Украину.

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