Из-за пандемии границы между странами были закрыты, да и люди боялись путешествовать, потому индустрия туризма находилась в состоянии упадка. Сейчас она постепенно из него выходит.

Как вернуть туристов, которые уже посещали Азербайджан и привлечь новых? Об этом мы поговорили с отечественными экспертами.

Количество запросов от иностранных туристов в последнее время возросло. Уже есть брони туров на все весенние месяцы. Об этом сказал совладелец туристической компании Victory Tour Вюсал Гаджиев. Для того чтобы туристы вернулись в Азербайджан, нужно расширить список стран, гражданам которых разрешен въезд в нашу страну без спецразрешения. Недавно список таких стран был расширен еще для 17 государств.

«Эта новость нас обрадовала. У нас были запросы из стран, откуда мы не могли принять туристов, в итоге потеряв этих клиентов. Второй важный вопрос для увеличения турпотока – открытие сухопутных границ. В частности, важно открытие сухопутной границы с Грузией, так как существует много комбинированных туров. Туристы приезжали, скажем, в Азербайджан, а оттуда через сухопутную границу ехали в Грузию или наоборот, но сейчас это невозможно», – отметил он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что туристов из СНГ, на которых часто делают у нас ставку, сложно чем-то удивить в Азербайджане, ведь многие из них уже видели и Турцию, и Египет, и Таиланд. Но есть сферы туризма, которые будут для них интересны в нашей стране. Речь о горном и медицинском туризме.

«Для арабских туристов Азербайджан остается привлекательным туристическим маршрутом. Но важно, чтобы о таких туристах не формировалось негативное мнение в обществе, ведь никто не будет приезжать туда, где им не рады. В целом, чтобы вернуть в страну тех туристов, которые приезжали сюда ранее и привлечь новых, нужно подойти к вопросу комплексно», –говорит Агаев.

Председатель Ассоциации отелей и ресторанов, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди заявил, что туризм не раз подвергался разным внешним негативным явлениям – кризисам, девальвациям и т.д. И после этого он довольно быстро восстанавливался и даже вступал в фазу развития. И сейчас туризм постепенно восстанавливается.

Дюбенди выразил надежду на то, что и после пандемии восстановление будет быстрым, хотя сейчас сложно прогнозировать, когда мы сможем вернуться к показателям 2018-2019 годов, когда шло бурное развитие турсферы, въездного туризма.

«В основном, сюда приезжали арабские туристы и туристы из некоторых стран Азии, а также ближнего зарубежья. Их вернуть несложно, главное открыть границы, обеспечить доступное в ценовом плане авиасообщение. Конечно, важно обеспечить хорошую эпидемиологическую обстановку, что мы и делаем. Азербайджан для многих стран в зеленой зоне. Если мы хотим привлечь туристов из Европы, Японии, Израиля и ряда других, которые готовы больше тратить в странах пребывания, надо создавать новые туристические продукты, которые будут заточены под те или иные страны, с которыми планируем работать. И в этом направлении работа идет», – сказал эксперт.

На днях Президент Ильхам Алиев утвердил закон АР «О туризме». Принятие нового закона должно помочь госструктурам вести регулирование в данной сфере с учетом интересов всех сторон в том числе бизнеса, общественных объединений, государства, и, конечно, граждан и приезжающих в страну туристов.

«Туристическую деятельность надо диверсифицировать, и над этим ведется работа Туризм — широко разветвленная сфера: городской туризм, агротуризм, экотуризм, и экстремальный туризм и т.д. У Азербайджана для развития этих направлений есть серьезная ресурсная база.

Надо улучшать инвестиционную экосистему, процесс идет, но есть и негативные моменты. Так, нужно привлекать инвесторов для создания в зонах горнолыжных курортов инфраструктуры не только для хорошо обеспеченных туристов, но и для тех, кто выбирает экономный отдых. Нужны трехзвездочные отели, кемпинги, гостевые дома на близлежащих территориях. Следует, – считает он, — наращивать агитационную работу и искать причины, которые мешают вложению инвестиций. Говоря об инвестициях чаще всего имеют в виду иностранные инвестиции, но нужно привлекать и локальных инвесторов. Дело только инвестициями не заканчивается: банковская система должна работать рука об руку с турсферой, что мы не видим. Должны быть специализированные финансовые инструменты в виде тех или иных банковских финансовых продуктов, которые помогут в реализации идей для развития рынка, увеличению числа рабочих мест. В этом плане надо заимствовать прогрессивный опыт других стран».

Дюбенди упомянул и важность привлечения туристов в национальные парки страны. Это особо охраняемые природные территории, в которых в отличие от заповедников и заказников разрешена деятельность человека с целью развития устойчивого экологического туризма.

«Количество туристов в национальных парках, безусловно, нужно строго регулировать, дабы не навредить окружающей среде. Но важно, чтобы все было продумано, и им было на что посмотреть. Мы собираемся осуществить пилотный проект по реализации кемпинг центров в национальных парках, для чего уже получили согласие Минэкологии и выработали соответствующий регламент. Появление кемпинг спотов и иных возможностей для проживания туристов – это не только возможности для ночевки туристов, но и для того, чтобы вокруг появлялась соответствующая инфраструктура, а именно тропы, маршруты», – поделился Дюбенди.

Он также подчеркнул, что человеческий фактор в турсфере остается главным. Человек может решить ту или иную проблему, создать соответствующее настроение и от профессионализма людей, задействованных в данной отрасли, во многом зависит ее успех. Многие сотрудники туротрасли являются некими послами своей страны в глазах туристов и должны представлять ее достойно. Несмотря на то, что у нас много образовательных учреждений, готовящих специалистов в сфере туризма и по смежным специальностям, потребность в профессиональных кадрах по-прежнему стоит остро.