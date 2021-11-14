В нашей стране ежегодно вузы выпускают больше учителей, чем нужно, но при этом в некоторых частях Азербайджана наблюдается острая нехватка педагогических кадров. Особенно печально обстоят дела в деревнях и селах. Для того чтобы стимулировать молодых специалистов работать в регионах, предпринимаются меры. Так, предложено увеличить размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и аренду жилья учителям, работающим в сельской местности, сообщает Trend. Это предусматривает законопроект «О государственном бюджете на 2022 год». В соответствии с законопроектом, чтобы привлечь на работу в общеобразовательные заведения сельских районов до 20 тысяч молодых специалистов, окончивших высшие и средние специальные учебные заведения педагогического профиля, размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и аренду жилья будет увеличен с 60 до 90 манатов. Законопроект уже поступил в Милли Меджлис, и будет обсуждаться на заседаниях парламентских комитетов.

Но будет ли этого достаточно для того, чтобы привлечь педагогов в сельскую местность, ведь надбавка невелика, а в столице гораздо больше возможностей?

Эксперт в области образования Надир Исрафилов подчеркнул, что в стране в последние годы предпринимаются меры, призванные стимулировать молодых педагогов на работу в регионах, но нужно и дальше продолжать работать в этом направлении.

–Большинство хочет работать в Баку. В некоторых районах наблюдается нехватка учителей и бывает, что, скажем, учитель истории преподает еще и географию. Почему не хватает кадров? Потому что молодые учителя неохотно едут в сельскую местность. А это связано с тем, что их не устраивают условия. Важно, развивая регионы, не только строить новые школы, но и создавать соответствующую инфраструктуру–клубы, дома культуры и др. Например, приехал молодой учитель в село, но после города ему там жить будет очень непривычно. Нужно обеспечить ему и полноценный досуг. Надо, чтобы и в регионах было достаточно квалифицированных кадров. Так, после решения карабахского вопроса в освобожденных районах будет необходимость в педагогах,- сказал эксперт #.

По его словам, в СССР был период, когда в сельских школах наблюдалась нехватка кадров, и там было мало учителей с высшим педагогическим образованием, где-то 10-15%. Тогда в 1973 году было принято радикальное решение: тех, кто работали в сельских школах, освобождали от призыва в армию. Образование тогда считалось стратегической сферой. Многие молодые учителя поехали преподавать в сельскую местность, произошло существенное омоложение кадров. Что важно, что учителей в селах обеспечивали жильем. Некоторые создали в регионах семьи и остались там насовсем.

–Еще один момент: раньше была система работы по распределению, то есть направляли туда, где в специалистах данного профиля была потребность. Сейчас этой системы нет, все зависит от баллов на конкурсе по приему педагогов. На сегодняшний день тот, кто получает 60 баллов, может подать заявку на работу в школах столицы, и неважно, где он проживает. А если бакинец набрал небольшой балл, он может претендовать только на работу в регионе. Получается, что наиболее сильные учителя работают в центре, а остальные в регионах–это неправильный подход. А ведь были времена, когда как раз регионы дали стране много ученых, благодаря тому, что там было качественное образование. Логичнее было бы при приеме на работу учитывать, откуда молодой специалист, где он жил до начала учебы, ведь у него там дом, родные, привычная обстановка. Смена места жительства сопряжена со сложностями, ведь человеку приходится все выстраивать заново. Тем, кто едет работать в регионы, обещали земельные участки, но иногда с этим возникают сложности,– говорит Исрафилов.

Заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров отметил, что при начислении компенсаций на оплату коммунальных услуг и жилья важно учитывать расходы и уровень зарплаты учителя, который поедет в сельскую местность. Материальное поощрение тех, кто хочет работать в сельской местности, положительная тенденция.

–Я часто говорю о важности приведения качества образования в сельской и городской местности к единым показателям. Важно, чтобы в сельской местности учащиеся получали не менее качественное образование, чем в городе. Поэтому приток новых учителей в сельскую местность нужен, и их необходимо поощрять и жильем, и земельными участками, субсидировать аренду жилья, и это все делается. В последнем случае важно учитывать реальную стоимость аренды в конкретной местности, которую определяет рынок. Уровень заработной платы учителя должен быть таким, чтобы тот мог рассчитывать не только на госдотации, но и на свои заработанные деньги и не испытывать материальных затруднений при проживании в сельской местности.

Что касается системы распределения, то, по словам Джахангирова, это можно применить по отношению к тем студентам, которые обучаются на бюджетных местах. Государство потратило на обучение студента средства и может рассчитывать на отдачу, отправив их на работу туда, где в них есть острая необходимость на три года, а дальше им решать, где работать. Но при этом льготы должны оставаться в силе. Нужно, чтобы было четко известно, для кого готовятся такие кадры, для какой местности, сколько человек для этого нужно. По его мнению, необходимо, чтобы больше бюджетных мест на педагогические специальности, в которых Баку не испытывает потребности, давалось региональным вузам, которые готовят учителей.