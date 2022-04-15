Мир сейчас штормит и в политическом, и в экономическом плане. Происходящие процессы затронули многие секторы, в том числе туристический.

Туристы из России всегда были важны для Азербайджана, и среди них немалый процент составляют соотечественники, проживающие в этой стране. Но сейчас наблюдается снижение числа приезжающих в Азербайджан из РФ. Так, по данным Государственного агентства по туризму за март, на первом месте среди въездных туристов граждане Турции, а россияне на втором. Так как привлечь в республику российских туристов?

Председатель правления ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди напомнил, что в 2018 году Госагентство по туризму объявило о намерении открыть шесть официальных туристических представительств в приоритетных с точки зрения туризма странах, в том числе в России. Компания Travel Consul Agency Network Worldwide получила право на их открытие. Турпредставительства Азербайджана за рубежом были призваны рекламировать потенциал азербайджанского туризма, наших ресурсов в этой сфере, ведение маркетинговых исследований и т.д. Они начали работать, но вскоре наступила пандемия, что негативно сказалось на турсфере. До пандемии, как отмечает эксперт, в планах было и открытие представительства и в Украине, но в данной ситуации украинцам не до туризма. К этому можно будет вернуться в будущем.

«Что касается России, то с этой страной надо работать вплотную. На мой взгляд, не было системного подхода в сфере пропаганды наших туристических ресурсов, в разработке новых туристических продуктов, которые бы соответствовали приоритетным рынкам. Надо усилить работу в этом направлении, но сложившаяся политическая ситуация в регионе подтверждает, что многие страны российским гражданам отказывают в визах в связи с санкциями. Сейчас у российских туристов гораздо меньше выбора для зарубежных поездок. С другой стороны, Россия переживает сейчас экономический кризис из-за войны и санкций, а также пандемии. Люди стали меньше задумываться об отдыхе, но это большая страна, и на Азербайджан некоторого процента российских туристов хватило бы, чтобы нарастить свои туристические возможности. Это дало бы импульс индустрии после длительного пандемийного простоя, который перетек в другой кризис», – говорит Дюбенди.

По его словам, надо более системно относиться к каждому из рынков и разрабатывать новые продукты, которые будут соответствовать и интересам, и финансовому уровню граждан-туристов тех или иных стран.

Он отметил, что планируется с 1 мая открытие сухопутных границ. Это, безусловно, положительно повлияет на турпоток. Также позитивно на нем скажется отмена ПЦР тестов при въезде в страну.

«Но на этом проблемы не заканчиваются. Со странами, с которыми у нас есть безвизовый режим, долго не было авиасообщения, а потом повысились цены на авиаперелеты, и не все могут позволить себе дорогие поездки. Плюс мы не видим лоукостеры и чартерные рейсы, которые создаются на основании сотрудничества между туроператорами и авиакомпаниями. Между туроператорами и авиакомпаниями у нас бетонная стена, которую никак не получается разрушить. Хотелось бы, чтобы это наконец произошло. Это принесет нам дополнительное количество российских туристов. Впереди лето, а в России на части территории и в это время года прохладно, мало солнца и жители стремятся оттуда выезжать туда, где тепло, чтобы восполнить дефицит. Мы можем им это предоставить – у нас тепло, пляжи, красивая природа, есть что посмотреть, вкусная кухня, богатая история. Азербайджан толерантная и мультикультуральная страна и туристы из всех стран, в том числе из России, будут чувствовать себя тут комфортно. На фоне происходящих событий вероятно будут приниматься во внимание в первую очередь отношения между странами», – подчеркнул Дюбенди.

Председатель профсоюза санаторно-курортной системы и туризма Азербайджана Джамаладдин Исмаилов считает, что понижение социального уровня граждан России скажется на их туристических возможностях. В том числе в Азербайджан станут реже приезжать азербайджанцы, живущие там. Тем не менее, туристы из России, открывшие для себя нашу страну, вновь будут ее посещать.

«По моим данным, из России уже есть заявки на проживание в санаториях, но надо учитывать, что популярностью пользуется сезон с июня по сентябрь. Из России часто приезжают в санатории Шых, Бильгя, в Нафталан и др. Российских туристов надо привлекать в нашу страну, и сейчас для этого хорошая возможность, ведь у них турпредложения ограничены. Но сейчас они охотнее поедут в Турцию, так как у наших бизнесменов чрезмерный аппетит, они хотят максимально заработать, а сфера услуг хромает. Надо сделать цены более доступными, работать на уровне международных турстандартов», –уверен он.

По его мнению, нам нужно делать ставку не только на Россию, но и на внутренний туризм и туризм из стран Азии, Ближнего Востока.

«Одно время приезжало много туристов из арабских стран, но бывало, что им отказывали в заселении по причине того, некоторые из них оставляли после себя мусор, антисанитарию. Но, – подчеркивает Исмаилов, – ко всем туристам нужен подход, а для этого у нас недостаточно квалифицированных кадров. Надо больше работать с гражданами с учетом их стран».