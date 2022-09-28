Турпоток в нашу страну растет бурными темпами, пишут азербайджанские медиа, называя Россию одним из направлений нашествия «отдыхающих». Но если раньше такая странность не вызывала вопросов, пройти мимо очевидного сегодня не получается…

Наша общественность привыкла к многолетней бодрой отчетности о приросте въездного туристического потока. Все эти годы мало кто задавался вопросом о методике, позволяющей отличить именно отдыхающих от массы прочих иностранцев, приезжающих сюда по различным, только им и Богу известным, целям. Но обстоятельства изменились, и с этим приходится считаться.

Публикуется информация, что впервые с момента объявления пандемии за 8 месяцев этого года турпоток в Азербайджан составил 1 млн 4 тыс. человек, тогда как в прошлом году их насчитали 791,8 тыс., в позапрошлом — 795,7 тыс. Словом, динамика, несмотря на отставание от доковидных показателей (3,2 млн за 2019 год), ощутимая. Структура турпотока следующая: 26,2% прибыли из РФ, 19,8% — из Турции, Ирана – 11%, Саудовской Аравии – 7,9%, Грузии – 4,7%. Кроме этого, 3,2% приехали из Пакистана, 2,7% — из Индии, 2,5% — Объединенных Арабских Эмиратов.

Наблюдая такой расклад, иные эксперты с придыханием говорят про оживление сферы гостеприимства. С такой интерпретацией приведенных данных могут согласиться жители столичного региона, наблюдающие толпы иноземцев, разгуливающих по центральным улицам города. Но можно ли считать туристами всех иностранных граждан, по тем или иным причинам въезжающих в нашу республику? Например, по информации Государственной пограничной службы, в январе-августе текущего года в Азербайджан из России прибыли 263 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Это примерно на 70% больше, чем за отчетное время прошлого года.

На фоне происходящего местные информационные ресурсы наконец задумались, как же рисуют статистику турпотока в нашей стране? А иные медийные работники даже обратились в профильные ведомства с вопросом:

можно ли считать туристами бегущих от мобилизации граждан РФ?

Конечно же нет, парируют им чиновники. Ведь что еще они могут ответить?

«Мы не можем оценивать это с туристической точки зрения. Из-за нынешней нестабильной ситуации люди покидают Россию и едут в соседние страны, такие как Азербайджан, Грузия и Казахстан. Эти поездки нельзя назвать туристическими. Ведь отправляющиеся в туристическую поездку обычно останавливаются в гостиницах, участвуют в экскурсиях, прогулках и поездках. Они расходуют деньги подобно туристам и приносят выгоду экономике. В текущей ситуации мы не можем приравнять их к туристам», — цитируют медиа председателя правления Азербайджанской туристической ассоциации Ахмета Гурбанова.

Все это проливает свет на давнее обстоятельство: как именно подсчитывалось все эти годы количество въезжающих в страну туристов, если сегодня возникла такая неопределенность? И есть ли конкретная методика, позволяющая отличить туриста от нетуриста в иностранных гражданах, пересекающих границу Азербайджана? Помнится, еще в 2019 году на пике рекордного роста статистики турпотока наша редакция задавалась этим вопросом и даже обращалась в профильные структуры. Тогда же выяснилось, что никакого такого подхода для подсчета именно въезжающих сюда туристов, не было. Словом, статистика въездных туристов выглядит, мягко сказать, некорректно.

По некоторым данным, ее официально не существует, но есть статистика въезжающих, на основе которой наши медиа выводят показатели турпотока. И выглядит это странно, ведь люди попадают к нам с различными целями, даже если они останавливаются при этом в гостинице. И потом, кто и как выясняет (выяснял), куда и на какие цели были потрачены деньги каждого отдельно взятого гостя республики, чтобы после решить, турист он или просто приехавший по своим делам человек?

Всего этого не было, но наши медийные ресурсы на протяжении многих лет исправно печатали сводки о растущем потоке в страну отдыхающих. Им вторили публичные лица, делая выводы о бурном развитии нашей сферы гостеприимства. Теперь же выясняется, что отличить бегущих от мобилизации российских граждан от туристов статистически невозможно…