Доходы Турции от иранских туристов в 2023 г. превысили $1,5 млрд.

Отмечается, что в прошлом году страну посетили более 1 млн иранцев.

Иран в последние годы входил в пятерку стран, чьи граждане чаще всего посещали Турцию. В 2021-2023 гг. иранские туристы были на пятом месте среди стран по числу визитов в соседнюю с ними республику, а в допандемийном 2019 г. — на четвертом. Двукратный рост числа поездок иранцев в Турцию в феврале текущего года позволил Ирану впервые с 2018 г. занять первое место среди зарубежных стран по числу визитов в Турцию. (иранское информагентство Tasnim)