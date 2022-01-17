В Азербайджане уменьшилась численность получателей адресной государственной социальной помощи. По последним данным Госкомстата, адресная государственная социальная помощь в 2021 году назначена 77 269 семьям (https://www.turan.az/ext/news/2022/1/subsc/economics_news/ru/314.htm/001). Однако на первые числа января наступившего года право на получение АСП получили всего 39 431 семей (https://zerkalo.az/v-azerbajdzhane-za-poltora-goda-maloimushhih-semej-poluchayushhih-adresnuyu-sotsialnuyu-pomoshh-stalo-vdvoe-menshe).

Как сообщила # руководитель общественного объединения женщин — инвалидов Махлуга Рагимли, адресная социальная помощь назначается Министерством труда и социального обеспечения населения.

«Действительно, число получателей этой помощи очень сильно сократилось. Это связано, с тем, что новое руководство министерства ведет бескомпромиссную борьбу с лицами, получавшими адресную помощь незаконным образом, с помощью взяток. Сейчас предоставление социальной помощи осуществляется специальной комиссией Министерства труда и социального обеспечения населения. Члены этой комиссии посещают обратившихся за помощью на дому. Во время посещения проводится видеосъемка жилья для оценки их социального положения. На основании этих видеоматериалов и выделяется социальная помощь», — сказала Махлуга Рагимли.

Юрист Акрам Гасанов сказал в беседе с #, что во всем мире социальная помощь оказывается на основании официальных доходов граждан. В Азербайджане же для этого требуется проведение видеосъемок. Однако, этому есть свои объяснения.

«В Азербайджане до сегодняшнего дня по вине чиновников, которые не хотят обнародовать свои богатства, не введена декларация о доходах», — сказал Акрам Гасанов.

С жалобой на отказ о предоставлении соцпомощи в редакцию # обратилась проживающая в Баку Лала Гиясбейли, которая отметила, что в апреле 2020 года она обращалась в Министерство труда и социальной защиты населения за помощью. Ей отказали, написав, что она не может рассчитывать на получение социальной помощи, так как является материально обеспеченной.

Как отметила Лала Гиясбейли, тогда она сидела без работы. «У меня не было никаких источников дохода. Так что, мне не понятно, в чем выражалось эта материальная обеспеченность. Никакой видеосъемки в моей квартире никто не проводил» — сказала нам Лала Гиясбейли.

Мы также решили выяснить и позицию Министерства труда и социальной защиты населения. Мы попросили сотрудников Министерства труда и социального обеспечения населения ответить на вопрос о том, действительно ли численность получателей адресной социальной помощи уменьшилось c 77 269 до 39 431. Нас также интересовали следующие вопросы: действительно ли сотрудники Министерства труда и социального обеспечения населения проводят видеосъемку жилья лиц, обратившихся за социальной помощью, и на каком основании это ведомство посчитало безработную Лалу Гиясбейли материально обеспеченной?

Сотрудники Минтруда опровергли информацию об уменьшении численности получателей адресной социальной помощи с 77 269 до 39 431. На просьбу уточнить цифры, сотрудники министерства попросили отправить вопросы в письменной форме.

На следующий день после обращения мы получили ответ из Министерства труда и социального обеспечения населения. Согласно ответу Минтруда, в 2022 году 202 тысяч гражданам из 47 тысяч семей была оказана государственная социальная помощь.

«Средний уровень адресной социальной помощи был увеличен на 17%, составив больше 280 манатов. В 2020 году в законодательство были внесены изменения, и правила назначения адресной социальной помощи были смягчены. В период режима строгого карантина, введенного в связи с распространением пандемии, в целях поддержки малоимущих семей назначение социальной помощи стало проводиться в проактивной форме – без проведения мониторинга материальных и бытовых условий семей. Это привело к увеличению численности получателей адресной социальной помощи до 350 тысяч. Впоследствии в результате привлечения малоимущих семей к программам самозанятости, а также неподтверждения размещенной в е-системе информации, предоставленной семьями, которым в период пандемии адресная социальная помощь была предоставлена без проведения мониторинга, привело к их устранению от программы социальной помощи. Уменьшение срока выдачи социальной помощи с 2 лет до одного года также привело к определенному сокращению численности семей, получающих адресную социальную помощь. Но в целом в течение последних трех лет программа социальной помощи стала охватывать больше людей. В соответствии с законодательством во время назначения адресной социальной помощи проводится проверка материально-бытовых условий обратившихся. Во время проверки проводятся видео-, фотосъемки жилья обратившегося, а также аудиозапись его голоса. Отказ от проведения видео-, фотосъемок и аудиозаписи считается созданием препятствия для проведения проверок. В этом случае принимается решение об отказе о назначении социальной помощи», — говорится в ответе Министерства труда и социальной защиты населения.

Отметим, что в письме в Министерство труда и социального обеспечения населения мы также интересовались причиной того, почему конкретно Лала Гиясбейли была лишена возможности получения социальной помощи. К сожалению, сотрудники министерства «забыли» ответить на этот вопрос.