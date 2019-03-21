Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме

Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль, передает РИА Новости.
Ранее источник в полиции Каракаса сообщил РИА Новости, что Роберто Марреро и Серхио Вергара были задержаны в четверг рано утром агентами Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN). В их домах были проведены обыски, в ходе которых у Марреро обнаружили две винтовки и гранату. Спустя некоторое время Вергара был освобожден, тогда как Марреро остается под стражей.
«Проведенное органами разведки вместе с генпрокуратурой расследование… привело к задержанию гражданина Роберто Эухенио Марреро, 49 лет, адвоката, который является прямым ответственным за организацию преступных групп и у которого была изъята партия оружия и наличные деньги в иностранной валюте», — заявил Ревероль в телеобращении к нации.