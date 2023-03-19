Полиция столицы Пакистана выдвинула обвинения в терроризме и ряде других нарушений законодательства бывшему премьер-министру страны и председателю оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрану Хану, его 17 помощникам и сторонникам, сообщает агентство Associated Press.

Эти обвинения были выдвинуты после того, как накануне в Исламабаде произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и последователями Хана у здания суда, где тот должен был участвовать в заседании по делу о взяточничестве.

Речь идет о продаже дорогих подарков, полученных им от зарубежных лидеров во время пребывания на посту премьера. В результате стычек более 50 офицеров полиции были ранены, 59 сторонников Хана — арестованы. На самом деле Хан так ни разу и не появлялся в суде, уточняет информагентство.

В список же обвинений против Хана вошли терроризм, воспрепятствование полицейским в выполнении их задач, нападения на правоохранителей и создание угрозы их жизни. В этом же обвиняют ряд бывших и действующих законодателей, экс-министров, бывшего спикера Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана.

Хана сместили с должности главы правительства Пакистана 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия. Он неоднократно заявлял, что политический процесс против него финансируется из-за рубежа.

В сентябре 2022 года Верховный суд Исламабада решил предъявить обвинение Хану по делу о неуважении к суду.

В октябре 2022 года Хана отстранили от выборов, лишив его права занимать правительственные должности в течение пяти лет из-за некорректного заполнения отчетности о доходах. (gazeta.ru)