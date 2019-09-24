Венесуэла согласилась на присутствие двух представителей в стране УВКПЧ ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и правительство Венесуэлы подписали меморандум, предусматривающий постоянное присутствие в стране двух сотрудников организации.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет недавно посетила Венесуэлу, встречалась с представителями властей и оппозиции. В докладе по итогам визита она заявила, что в республике нарушаются базовые права и свободы, однако отметила, что страна готова к сотрудничеству в сфере прав человека. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что доклад «полон лжи, манипуляций, фальшивых данных».

«Документ о сотрудничестве обеспечивает основу для постоянного диалога с целью заключения в будущем соглашения о создании в Венесуэле странового офиса (Управления Верховного комиссара) ООН по правам человека». Отмечается, что меморандум также направлен на «защиту прав человека в Венесуэле».