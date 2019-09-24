Венесуэла согласилась на присутствие двух представителей в стране УВКПЧ ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и правительство Венесуэлы подписали меморандум, предусматривающий постоянное присутствие в стране двух сотрудников организации.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет недавно посетила Венесуэлу, встречалась с представителями властей и оппозиции. В докладе по итогам визита она заявила, что в республике нарушаются базовые права и свободы, однако отметила, что страна готова к сотрудничеству в сфере прав человека. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что доклад «полон лжи, манипуляций, фальшивых данных».
«Документ о сотрудничестве обеспечивает основу для постоянного диалога с целью заключения в будущем соглашения о создании в Венесуэле странового офиса (Управления Верховного комиссара) ООН по правам человека». Отмечается, что меморандум также направлен на «защиту прав человека в Венесуэле».
Кроме того, меморандум «обеспечивает постоянное присутствие в стране команды из двух представителей» УВКПЧ ООН.(РИА Новости)
| 2019-09-24T13:04:51+00:00 24 сентября 2019, 13:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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