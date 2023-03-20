Глава МИД Греции Никос Дендиас встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на полях заседания Совета Евросоюза, пишет Афинское Македонское агентство новостей. По его словам, на встрече стороны договорились о взаимной поддержке — Анкара согласилась одобрить заявку Афин в непостоянные члены Совбеза ООН в 2025 году, а Греция поддержит кандидата от Турции на пост генсека Международной морской организации.

«Хочу выразить благодарность Мевлюту за его очень важное объявление, что Турция поддержит и проголосует за Грецию в ее кампании за непостоянное членство в Совете Безопасности ООН с 2025 по 2026 год. Я также имел возможность сообщить своему коллеге, что Греция поддержит кандидатуру Турции на пост Генерального секретариата Международной морской организации», — отметил Дендиас по итогам переговоров.

Как указал глава МИД Греции, он благодарен своему турецкому коллеге за конструктивную встречу и надеется провести повторные переговоры в скором времени. В то же время министр иностранных дел Турции добавил, что рад позитивной атмосфере и сотрудничеству с Афинами.

«Сегодня мы договорились поддержать наши кандидатуры, и я надеюсь, что мы сможем продолжить такое сотрудничество на международных площадках <…> мы договорились встретиться снова в ближайшее время. Я был бы рад принять вас в Турции, я думаю, что сейчас ваша очередь, или где-нибудь еще, когда у нас будет такая возможность», — подчеркнул Чавушоглу.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в последнее время в отношениях Афин с Анкарой наблюдается определенная деэскалация. (Газета.Ру)