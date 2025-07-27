ООН готова поддержать палестинцев в строительстве их государства.

Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

«Мы готовы поддержать палестинцев в государственном строительстве, в центре которого находятся права человека и верховенство закона. Когда придет время, программы поддержки жертв и выживших станут важным средством, открывающим путь к привлечению к ответственности и возмещению ущерба», — сказано в документе.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства «полны решимости» признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию «два государства для двух народов». В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Отметим, что Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.