ООН вместе с гуманитарными партнерами готова нарастить свое присутствие в Украине в связи с сообщениями об ухудшении гуманитарной обстановки. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Стороны конфликта интенсифицировали военные действия в Донецкой области. В результате гибнут и получают ранения десятки мирных жителей, в том числе в районах, ранее не затронутых боевыми действиями. Аналогичная ситуация сложилась в Луганской области, где обстрелы, авиаудары и бои, по поступающим сообщениям, чрезвычайно усложнили жизнь гражданских лиц в Северодонецке, Лисичанске и других районах, находящихся как под контролем властей [Украины], так и не под контролем властей», — сказал он.

«Стороны конфликта имеют обязательства по защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Мы призываем их беречь мирных жителей, которые уже испытывают огромные сложности, и обеспечить возможность получения ими помощи. Мы с нашими гуманитарными партнерами готовы и далее расширять свое присутствие, но стороны тоже должны выполнить свою часть работы», — отметил Дюжаррик.

ООН продолжает активно обсуждать вопрос экспорта зерна с Украины, но речи о договоренности пока не идет, заявил Дюжаррик.

«Дискуссии идут интенсивно. Генеральному секретарю ООН докладывают каждое утро, — сказал он. — Но у нас сейчас нет конкретных объявлений».

Вопрос создания зернового коридора обсуждался 8 июня на переговорах в Анкаре главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Он напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года, и назвал блефом сообщения о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.