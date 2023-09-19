Президент США Джо Байден в рамках выступления на 78-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций заявил, что необходимо провести реформы Совета безопасности ООН с включением в него большего числа членов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты поддержат расширение Совета безопасности (ООН)», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что американская сторона будет добиваться «прогресса в реформировании» Совбеза.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости фундаментальной реформы ООН. С ее точки зрения, организация должна стать более справедливой, инклюзивной и дееспособной.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на проходящем на Кубе саммите Группы 77 и Китая заявил, что состав Совета Безопасности ООН не отражает современные реалии, этот орган нуждается в реформе.

По его словам, многополярность создает новые возможности для лидерства на международной арене. Но при этом она не гарантирует мира и правосудия. Для этого необходимы сильные и эффективные международные институты.