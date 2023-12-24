Последние события в мире продемонстрировали неэффективность Совета безопасности ООН.

Об этом заявил на международной конференции по Палестине президент Ирана Эбрахим Раиси, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт главы Исламской Республики.

«Место под названием Совет Безопасности ООН <…> официально заявило о своем бессилии», — отметил президент Ирана.

По его мнению, организация доказала, что на нее не следует полагаться. Раиси подчеркнул, что необходимо искать другой механизм для установления «безопасности в мире».