Еще до наступления лета мы писали, что оно в военно-политическом плане обещает быть весьма горячим. Заметим, что наш прогноз подтвердился косвенным образом: да, широкомасштабных военных операций не происходило, но не было ни одного дня, чтобы армяне не устраивали какие-то военные провокации.

Каждый день сообщается, что армяне возят военные грузы (в сопровождении российских миротворцев!) в бывший Нагорный Карабах, или ходят слухи о том, что Армения не только покупает оружие у Индии на огромные суммы, даже строит с этой страной геополитические союзы — «многоугольники»!

Самое главное, началась широкая и лживая кампания о том, что якобы бывший Нагорный Карабах находится в блокаде и в этом регионе установился настоящий «гуманитарный кризис».

Баку сразу отправил две машины гуманитарного груза в Ханкенди, которые уже семь дней ждут решения армянского населения бывшего Нагорного Карабаха. Плюс, Франция поспешила спасти свою «голодающую сестру», отправив в Нагорный Карабах гуманитарный груз, который был остановлен на Лачынской дороге.

Заметим, что французский груз сопровождал мэр города Парижа, которая старалась превратить эту акцию в свою «президентскую компанию», хотя следующие президентские выборы во Франции состоятся еще в 2027-м году.

Мало того, действующий президент страны Э.Макрон также ищет пути, чтобы в третий раз стать президентом Франции…

Но как уже отмечали в предыдущих статьях, Франция имеет проблемы и как государство: она теряет свои позиции в Африке. Заметим, что это огромный удар международному авторитет, поэтому она торопится выставлять себя как прогрессивное и гуманное государство. Но все тщетно: даже пути африканского Нигера расходятся с Францией…

Что же касается «геополитического союза» с Индией, еще в прошлом веке Армения строила геополитические многоугольники с Ираном, Грецией и Россией.

Заметим, что в настоящее время от этого геополитического «многоугольника» активно действует только одна «вершина» — Иран, которого якобы тревожат возможные изменения границ в регионе. Греция занята своими проблемами. Россия же, как одна из посредниц карабахского процесса, стремится занять равноудаленное положение от Баку и Еревана, чтобы не вызвать негативную реакцию Анкары и Баку.

Что же касается «гуманитарного кризиса» в регионе, тут надо сразу отметить, что, если Армения возит военные грузы в Нагорный Карабах, она таким же образом и с успехом может обеспечить его и продовольствием. Во-вторых, создать гуманитарный кризис в регионе могут сепаратисты, которые мешают сближению с Баку. В настоящее время именно они не принимают гуманитарную помощь, отправленную Баку.

Что же делать? В последнее время Баку сделал огромный шаг: как говорится, мы надели «петлю» на шею карабахских сепаратистов. Понятно, что ее можно дернуть сразу или затягивать постепенно.

Политические наблюдатели в Баку вовсе не исключают, что в ближайшее время может начаться очередная антитеррористическая операция. Но тут есть еще одно обстоятельство.

Речь идет о гуманитарном вмешательстве Баку. Чуть выше мы заметили, что сепаратистские власти региона могут создать гуманитарный кризис. В таком случае у Баку появится еще одна политическая миссия: положить конец гуманитарному кризису в регионе и освободить своих армянских граждан от гнета сепаратистов.

Но думается, что пока торопиться не стоит, надо ждать развития процессов. Пока перед нами стоит одна задача: показать всему миру, что никакой блокады бывшего Нагорного Карабаха нет. А так, осенью состоится несколько важных встреч. Предполагается, что с участием ЕС состоится еще одна встреча. Кроме того, осенью в испанской Гранаде будет встреча.

Эти политические и дипломатические платформы в принципе могут помочь нам распространить всему миру настоящую истину о бывшем Нагорном Карабахе.

Убедить их в том, что на самом деле в регионе никакой блокады нет. Но мы не должны ограничиваться только этим. Не стоит забывать, что мы уже тридцать лет занимались этим…