В центре мугама прошел вечер посвященный юбилею Насими

В Баку в Международном центре мугама прошел художественно-музыкальный вечер “Cahan mənəm…” ( Я — Вселенная), посвященный 650-летию великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими, соообщает Trend Life.

На открытии вечера декан факультета “Музыкальное искусство” АГУКИ, доктор философии по искусствоведению Нармин Гаралова подчеркнула, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год «Годом Насими» в Азербайджане. Было рассказано о глубоком смысле поэзии великого Насими, отмечена большая роль в развитии национального культурного и литературного наследия, выражена признательность директору Международного центра мугама, народному артисту Мураду Гусейнову за поддержку молодым исполнителям.

Вечер прошёл в рамках совместного проекта “Yeni nəsil dəvət edir” (Новое поколение приглашает) Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусства (АГУКИ) и приурочен к Году Насими в Азербайджане.

| 2019-04-11T16:09:15+00:00 11 апреля 2019, 17:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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