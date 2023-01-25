В книжном магазине Libraff состоялся очередной вечер проекта «Классика поэзии с Ираной Гасымовой». Вечер был посвящен поэту Н.С. Гумилеву, сообщает #.

Поэт Ирана Гасымова начала свой проект в 2019 году. В рамках проекта поэтесса провела вечера, посвященные А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, В.В. Маяковскому, М.И Цветаевой, С.А.Есенину, Самеду Вургуну, Низами Гянджеви, Е.А.Евтушенко, И.А. Бродскому, А.А. Блоку, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернаку, Микаилу Мушфигу.

Цель проекта состоит в том, чтобы приобщить как можно больше людей к чтению классической литературы.

На состоявшемся вечере стихи Н.С. Гумилева декламировали известные поэты и просто любители поэзии: Лейли Салаева, Гасым Халилов, Нателла Керимова, Нигяр Бабаева, Саида Субхи, Лала Гасанова, Инга Бахолдина, Арзу Мурадова и др.

На вечере Ирана Гасымова анонсировала проведение 13 февраля в театре Рашида Бейбутова поэтического спектакля «Мужчина и Женщина», автором сценария, режиссером, а также исполнительницей главной роли которого является сама поэтесса, . Билеты на спектакль можно приобрести во всех кассах города.

Напомним, что Ирана Гасымова является автором нескольких поэтических сборников. Лауреат азербаджанской премии «Золотое Перо». Режиссер-постановщик сатирического спектакля по собственной пьесе «Чего хотят женщины».

Режиссер, сценарист, а также исполнитель главной роли поэтического спектакля «Поэтика любви». Автор поэтического перфоманса «КиноЛирика».

Часто проводит сольные поэтические вечера как в Баку, так и в Москве, Санкт-Петербурге и Тбилиси.

Помимо проекта «Классика поэзии с Ираной Гасымовой», также регулярно проводит «Открытый поэтический микрофон» и “Poetry battl с Ираной Гасымовой».