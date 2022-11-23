В Международном Центре Мугама в рамках музыкального фестиваля, приуроченного к 100-летнему юбилею со дня рождения всемирно известного азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова, состоялся концерт.

В организованном Министерством культуры мероприятии прозвучали вокальные произведения выдающегося композитора, сообщает #.

В программу концерта были включены арии из оперы «Севиль», а также азербайджанские народные песни, обработанные тонким знатоком народного искусства Азербайджана — Фикретом Амировым.

В программе также прозвучали произведения народного вокального исполнительства.

В концертной программе в исполнении народных артистов Тейюба Асланова, Фидан Гаджиевой, Гюльназ Исмаиловой, заслуженных артистов Анара Шушалы, Фариды Мамедовой, Ильхама Назарова, солистов Чиланай Гусейновой, Талеха Яхьяева, Фахри Казим-Ниджата, Махира Тагизаде, Атеша Гараева были представлены загадочные произведения Фикрета Амирова.

Аккомпанировала артистам концертмейстер Светлана Ахмедова.