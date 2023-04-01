В Международном центре мугама (МЦМ) состоялось мероприятие, посвященное памяти видного представителя азербайджанской музыкальной культуры, выдающегося тариста, народного артиста Ахмеда Бакиханова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала гости ознакомились в фойе центра с фотовыставкой, отражающей жизнь и творчество мастера.

Выступивший на мероприятии заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев рассказал о роли Ахмеда Бакиханова в развитии азербайджанского музыкального искусства, отметив, что большую часть жизни А.Бакиханов посвятил подготовке музыкальных кадров. Созданный им ансамбль, аккомпанировавший таким выдающимся ханенде, как Джаббар Гаръягдыоглу, Сеид Шушинский, Зюльфю Адыгезалов и другим, выступал с большими концертными программами и снискал любовь слушателей. А.Бакиханову принадлежат особые заслуги в пропаганде азербайджанской народной музыки, в частности мугамов. Созданные им многочисленные музыкальные произведения широко распространились в народном исполнении. Программа мугама, составленная им для музыкальных школ, и сегодня используется в преподавании игры на таре.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием солистов МЦМ.