В связи с публикацией полного доклада Мюллера министр юстиции США проведет пресс-конференцию

Министр юстиции США Уильям Барр и его первый заместитель Род Розенстайн в четверг проведут пресс-конференцию в связи с публикацией полной отредактированной версии доклада об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщил в среду телеканал CBS.

Пресс-конференция начнется в 09:30 по времени Восточного побережья (17:30 по бакинскому). Ожидается, что по итогам выступления Барр и Розенстайн ответят на вопросы журналистов. Президент США Дональд Трамп также заявил о своем желании провести пресс-конференцию после окончания выступления руководителей Минюста США, передает телеканал ABC.

Министерство юстиции США планирует 18 апреля опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в США. Доклад об итогах расследования содержит конфиденциальную информацию о сформированном им жюри присяжных. В связи с этим Минюст США отредактирует документ.