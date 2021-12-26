«Новую газету» забыли позвать на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая прошла 23 декабря. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье, 26 декабря.

«Вспомнили мы про «Новую газету» за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать. Почему? Потому что надо было в течение трех дней сдавать ПЦР-тесты, это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором», — пояснил Песков.

За день до конференции пресс-секретарь Путина заявлял, что журналистов издания не пригласили из-за жестких ограничений: раньше в мероприятии участвовали около тысячи репортеров, в этом году разрешили только пятьсот.

Вопрос главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в итоге задал корреспондент «Эха Москвы» Максим Курников. Он спросил, известны ли лично Путину имена заказчиков убийств Анны Политковской и Бориса Немцова. Не дав четкого ответа на поставленный вопрос, президент отметил, что «было сделано все, чтобы изобличить виновных», и что заказчиков будут искать. «Есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока неизвестно», — заявил Путин. (DW)