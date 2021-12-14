«Барселона» анонсировала пресс-конференцию нападающего Серхио Агуэро.

Завтра, в 12:00 по местному времени (в 15:00 по бакинскому) аргентинец расскажет о своем будущем. Вместе с ним выступит президент клуба Жоан Лапорта.

Ожидается, что 33-летний игрок объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Он не смог доиграть матч с «Алавесом» (1:1) 30 октября и с тех пор проходит лечение.

В ходе карьеры Агуэро выступал за «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселону» и сборную Аргентины.

На клубном уровне он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз – победителем Кубка английской лиги, один раз выигрывал Кубок Англии и трижды – Суперкубок Англии.

В составе сборной Аргентины Агуэро выиграл Олимпиаду-2008, а также Кубок Америки-2021. (sports.ru)