В Словакии проходит встреча между главами МИД Азербайджана и Армении

В Братиславе (Словакия) началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает страница МИД Азербайджана в Твиттер.

На встрече, которая проходит в кулуарах 26-й встрече Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Братиславе, также участвует личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспрщик.

Отметим, что до этого сегодня состоялась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

 

| 2019-12-04T22:33:23+00:00 4 декабря 2019, 22:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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