В Словакии проходит встреча между главами МИД Азербайджана и Армении

В Братиславе (Словакия) началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает страница МИД Азербайджана в Твиттер.

На встрече, которая проходит в кулуарах 26-й встрече Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Братиславе, также участвует личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспрщик.

Отметим, что до этого сегодня состоялась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.