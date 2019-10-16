В школе США произошел взрыв самодельной бомбы

Самодельное взрывное устройство сработало во вторник на территории начальной школы в городе Элена (штат Монтана в США). Пострадавших нет, говорится в сообщении, размещенном на странице в Facebook полиции округа Льюис и Кларк.

«Самодельное взрывное устройство было найдено сегодня утром на поле для игр начальной школы Росситер. Устройство сдетонировало вскоре. Никто не получил ранений», — говорится в сообщении. Полиция уточнила, что провела полную эвакуацию учащихся и преподавателей.

Полиция не обнаружили других взрывных устройств в начальной школе и в других учебных заведениях.

«Школы во всех районах Элены были прочесаны и признаны безопасными на предмет опасных объектов. Режим блокировки входов и выходов снят», — говорится в сообщении. По словам полиции, занятия в начальной школе Росситер, где произошел взрыв, возобновятся только в среду.(ТАСС)