В Украине прогремела политическая сенсация, последствия которой могут быть самыми печальными для президента Владимира Зеленского. По сути, речь идет о прозвучавшем обвинении в том, что в высшем политическом руководстве Украины есть тот, кто работает во благо интересов России.

Такого рода подозрения на уровне экспертов озвучивались давно. Но сейчас это прозвучало на всю страну. Это бывший руководитель военной разведки Василий Бурба сделал заявление, похожее на взрыв бомбы.

Но для начала кое-что напомню. Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК «Вагнер». В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе «ЛНР» и «ДНР», однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины. Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года. В СБУ назвали эти данные «фантастическим сценарием». Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого «слива» спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. «Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда», – говорил Зеленский.

Но уже в сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая по сути опровергла Зеленского. Она заявила, что «специальное мероприятие» СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское «специальное мероприятие», в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование «Анатомия «вагнергейта»: дерзкая украинская операция по поимке российских наемников» об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании «Вагнер».

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а вот глава Офиса президента Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то «слил», и подчеркнули, что Ермак «не отвечает за какие-либо планы разведки» и «не имеет права ничего приказывать разведке».

И вот, в пятницу вечером Василий Бурба заявил , что операцию украинских спецслужб по задержанию группы вагнеровцев нельзя было переносить. Такое громкое заявление он сделал на записи, которую показали в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина». На которую пригласили и Зеленского и Ермака. «С целью объективного освещения важной для страны темы для участия приглашены президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Надеемся, что власть будет прозрачной и примет приглашение к участию в эфире», – говорилось в сообщении редакции ток-шоу в Фейсбук.

Они не пришли. А вот Бурба сделал еще более шокирующее заявление. «По моей субъективной точке зрения, операцию невозможно было перенести, потому что как раз и перенос – один из вариантов, почему у нас произошел провал», – сказал он. Бывший разведчик считает, что белорусские спецслужбы, которые задержали вагнеровцев, «никогда бы не отдали» их Украине, потому что Беларусь и Россия – «это одно государство, одни спецслужбы».

И главное — по словам Бурбы, операцию по вагнеровцам перенесли после того, как об этом со ссылкой на указание президента Украины Владимира Зеленского заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Кроме того, Бурба заявил, что был уволен с занимаемой должности после того, как президент Владимир Зеленский согласовал проверку лиц, которые были причастны к операции по вагнеровцам.

На вопрос Савика Шустера, был ли это провал операции или ее слив, Бурба сказал: «Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси». Он добавил, что операция провалилась «благодаря людям, которые находятся в главных кабинетах» и которые «сливают и передают информацию врагу».

По сути, это обвинение в срыве операции, реализация которой могла дать Украине доказательства большого числа военных преступлений России на Донбассе. В украинском экспертном сообществе это называют предательством национальных интересов страны. И вот уже лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко назвал шокирующими обнародованные факты срыва операции «вагнергейт» и заявил, что общество должно получить ответы. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Кличко, вопрос срыва операции по задержанию участников частной военной компании «Вагнер» является вопросом национальной безопасности, на который общество должно получить ответы. «Действительно шокирующая информация о «вагнергейте» в программе у Савика Шустера… И общество должно получить ответы на те утверждения и прозвучавшие в эфире вопросы. Честные ответы, как бы сложно это ни было. Потому что речь идет о государственной безопасности нашей страны. Страны, отражающей российскую агрессию. Страны, отстаивающей свою независимость и территориальную целостность. Страны, за которую каждый день гибнут наши защитники», – написал Кличко.

Более жестко на своей странице в Фейсбук высказался экс-депутат ВР, политик и блогер Борислав Береза. «Янукович защищал своих подельников и не хотел признавать их преступления по разгону и избиению студентов. В итоге завтра мы отмечаем 8 лет со дня начала Майдана, а Янукович сбежал. Зеленский хочет защитить Ермака от «вагнергейта». Если не образумится и пойдёт по пути Януковича, то будет дата ещё одного Майдана… Лучше пожертвовать Ермаком», — считает он.

Безусловно, мы еще услышим заявления такого же рода от экс-президента Украины Петра Порошенко, от Юлии Тимошенко, от многих иных украинских политиков, политологов и журналистов. Но тут главное, чем на все это ответит президент Зеленский. Его рейтинг и без того уже стремительно катится вниз, а антирейтинг растет. И очень не хотелось бы увидеть в Украине новый «Майдан». Потому, что им для спасения своей агентуры и с целью захвата новых территорий Украины может воспользоваться Россия.