В Нефтчале состоялся творческий фестиваль «Bölgələrdən bölgələrə»

В Нефтчале состоялся творческий фестиваль «Из регионов в регионы» («Bölgələrdən bölgələrə»), проводимый по инициативе министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Мероприятие было организовано перед Центром Гейдара Алиева в городе Нефтчала.

Фестиваль посетили представители министерства культуры, исполнительной власти Нефтчалинского района, региональных управлений культуры, представители общественности, деятели искусства, а также гости из других регионов страны.

В рамках фестиваля была представлена экспозиция, подготовленная 16 региональными управлениями министерства культуры. В нее вошли образцы декоративно-прикладного искусства, произведения живописи, изделия ручной работы, а также панно, созданные не кистями и красками, а с помощью гвоздей и нитей.

Вниманию юных зрителей была представлена постановка кукольного театра «Джыртдан». Также состоялась концертная программа с участием фольклорных и танцевальных групп.

Отметим, что основной задачей фестиваля является пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.