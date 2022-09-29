Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся творческий вечер народного артиста Азербайджана, исполнителя на таре, педагога Фикрета Вердиева, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители искусства, многочисленные поклонники творческого таланта Фикрета Вердиева.

В начале минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Ведущим вечера был доктор философии по филологии, исследователь, пропагандист нашего мугамного наследия Гюльгусейн Кязымов. Рассказав о творческом пути Фикрета Вердиева, он пригласил народного артиста на сцену.

Публика встретила музыканта, который в текущем году отметил свой 75-летний юбилей, бурными аплодисментами.

Вечер продолжился выступлениями известных исполнителей. Певцы выступили в сопровождении Государственного ансамбля песни и танца «Гёйгёль» Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.