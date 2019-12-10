В Москве анонсировали телефонный разговор Путина и Эрдогана

Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ближайшие дни проведут телефонные переговоры о ситуации в Ливии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил о намерении обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.

«В ближайшие дни такой телефонный разговор состоится, он готовится», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли телефонные переговоры глав государств.

Он уточнил, что позиция России по данному вопросу хорошо известна – РФ поддерживает отношения со всеми сторонами внутри ливийского политического и военно-политического дискурса и выступает за то, чтобы сами стороны конфликта проявили волю к договоренности. (РИА Новости)