Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече в Сочи обсудят ряд проблем, в том числе выполнение соглашения о вывозе зерна из украинских портов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он не исключил, что разговор может зайти и о последнем обострении ситуации в Нагорном Карабахе. Допустил он и телефонный разговор Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но отметил, что в графике президента «пока нет такого контакта». «Но он может быть проведен оперативно», — добавил Песков.

«Это двухсторонний визит, это торговое взаимодействие, региональные темы, Украина, Сирия. Будет обмен мнениями о первом рейсе с зерном из Одессы. Хороший шанс оценить этот механизм и много других вопросов», — пояснил представитель Кремля, говоря о главных темах встречи с Эрдоганом. (РБК)