В Гяндже убиты два полковника

МВД Азербайджана выступило с заявлением, в котором говорится, что 10 июля 2018 года в 20:00 группа религиозных радикалов, состоящая из 150—200 человек, собравшись перед административным зданием исполнительной власти Гянджи попыталась грубо нарушить общественный порядок.

Несмотря на предупреждения сотрудников полиции, выполнявших свои служебные обязанности, участники противозаконных действий с помощью принесенных с собой колюще-режущих и тупых предметов оказали сопротивление стражам правопорядка.

В результате решительных мер, предпринятых сотрудниками полиции, противозаконные действия были предотвращены, а 40 человек были задержаны и доставлены в Главное управление полиции Гянджи. Остальным удалось скрыться и сбежать с данной территории.

В результате предпринятых оперативных мероприятий в течении 30 минут правопорядок в центре Гянджи был полностью восстановлен.

К сожалению, при предотвращении противозаконных действий при выполнении своих служебных обязанностей от рук радикальных элементов в результате ножевых ранений погибли два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Управления полиции Низаминского района Гянджи полковник-лейтенант Самед Аббасов.

По факту в Генпрокуратуре возбуждены уголовные дела по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3 и 228.4 УК Азербайджана.

Продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей организаторов и участников преступления для привлечения их к ответственности.

До сведения общественности будет доведена информация о предпринятых мерах.