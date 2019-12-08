В ФРГ требуют новых мер против РФ из-за убийства чеченца в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр настаивает на необходимости дальнейших действий в отношении Москвы на фоне возможной причастности государственных органов России или Чечни к организации убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в германской столице. Соответствующее заявление глава германского оборонного ведомства сделала в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, 8 декабря.

«Мы будем на уровне федерального правительства проводить консультации по поводу дальнейшей реакции и принимать» соответствующие решения, подчеркнула министр. «Российская сторона должна наконец внести свой вклад в расследование этого преступления», — добавила она.

Убийство осложнило отношения между Москвой и Берлином, констатировала Крамп-Карренбауэр, добавив, что доказательства против России — «серьезные». (Русская Служба DW)