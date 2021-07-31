Во Франции в третьи выходные подряд прошли массовые демонстрации против ужесточения мер, направленных против распространения коронавируса, в том числе обязательной вакцинации медиков и ужесточения правил, касающихся ковид-паспортов. В акциях по всей стране приняли участие примерно 204 тысячи человек, сообщило в субботу, 31 августа, министерство внутренних дел Франции.

В общей сложности состоялись более 180 протестных акций в более чем 150 городах, в том числе, в Монпелье, Бордо, Марселе и Ницце.

В Париже произошли столкновения между агрессивно настроенными демонстрантами и полицейскими. По данным телеканала BFMTV, в результате стычек пострадали три правоохранителя. На кадрах с места событий видно, что полиция использовала водометы. По данным главы МВД Жеральда Дарманена, в Париже задержаны 10 человек, еще 9 — в регионах. Порядок на акциях в Париже охраняли более 3 тысяч полицейских.

Лидер правопопулистской партии «Национальное объединение» (ранее — «Национальный фронт») Марин Ле Пен призвала власти серьезно отнестись к требованиям демонстрантов и отменить принятые парламентом меры. (DW)