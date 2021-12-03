Президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я собираю вместе то, что как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для Путина… сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны России» в конце января.

Резников добавил, что подобный сценарий является вероятным, но необязательным.