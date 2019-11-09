В Донецке назвали число выведенных из Петровского военных

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вывела из населенного пункта Петровский 14 человек личного состава. Об этом заявил «Интерфаксу» руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов в субботу, 9 ноября.

«Отвели 14 человек личного состава, один автоматический гранатомет станковый, один крупнокалиберный пулемет», — сказал собеседник агентства.

За процессом наблюдают представители СМИ организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые переписывают номера орудий.

Ополченцы ДНР и украинские военные начали разведение сил сторон вооруженного конфликта на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе в субботу. Донецкая сторона и Киев обменялись залпами ракетниц зеленого цвета — условными сигналами к началу разведения — и начали отводить силы на участке Богдановка–Петровское.

В том числе бойцы народной милиции ДНР покинули Петровское и отправиru)лись на грузовике на заранее подготовленные позиции.

Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.

Ранее 1 ноября завершился отвод сил в районе Золотого в Луганской области (aif.