Представитель «Народной милиции» «ДНР» Эдуард Басурин опроверг информацию о мощном взрыве, который якобы произошел в Донецке.

«Вы слышали? А я ничего не слышал», — приводит его слова Telegram-канал «Донбасс решает». По данным интернет-издания, его корреспонденты, находящиеся в разных частях города, тоже ничего не слышали.

В то же время глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин сообщил главному редактору RT Маргарите Симоньян, что взрыв произошел на подконтрольной Украине территории.

«Пока все под контролем. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно…», — заявил он.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, что около 15:15 (16:15 мск) жители Донецка услышали звук очень громкого взрыва, напоминающего хлопок.

Накануне Пушилин заявил, что на территории «Донецкой народной республики» найдены более 130 массовых захоронений мирных жителей, погибших от огнестрельных и осколочных ранений (aif.ru)