Представитель «Народной милиции» «ДНР» Эдуард Басурин опроверг информацию о мощном взрыве, который якобы произошел в Донецке.
«Вы слышали? А я ничего не слышал», — приводит его слова Telegram-канал «Донбасс решает». По данным интернет-издания, его корреспонденты, находящиеся в разных частях города, тоже ничего не слышали.
В то же время глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин сообщил главному редактору RT Маргарите Симоньян, что взрыв произошел на подконтрольной Украине территории.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, что около 15:15 (16:15 мск) жители Донецка услышали звук очень громкого взрыва, напоминающего хлопок.
Накануне Пушилин заявил, что на территории «Донецкой народной республики» найдены более 130 массовых захоронений мирных жителей, погибших от огнестрельных и осколочных ранений (aif.ru)